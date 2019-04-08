Александр Бублик вошел в топ-30 Чемпионской гонки АТР
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся с 44-го на 29-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся с 44-го на 29-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
На прошлой неделе Бублик завоевал титул на турнире серии «Челленджер» в мексиканском Монтеррее. Россиянин Андрей Рублев потерял четыре позиции и опустился на 53-ю строчку, Карен Хачанов переместился с 57-го на 58-е место.
В первой десятке изменений не произошло: лидирует швейцарец Роджер Федерер, представитель России Даниил Медведев располагается на восьмом месте.
Чемпионская гонка АТР, версия от 8 апреля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2225,
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605,
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1460,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145,
6 (6). Джон Изнер (США) — 1060,
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995,
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 895,
9 (9). Роберто
10 (10). Кэй Нисикори (Япония) — 890…
29 (44). Александр Бублик (Казахстан) — 456…
53 (49). Андрей Рублев (Россия) — 306…
58 (57). Карен Хачанов (Россия) — 280.