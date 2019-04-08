Александр Бублик вошел в топ-30 Чемпионской гонки АТР

На прошлой неделе Бублик завоевал титул на турнире серии «Челленджер» в мексиканском Монтеррее. Россиянин Андрей Рублев потерял четыре позиции и опустился на 53-ю строчку, Карен Хачанов переместился с 57-го на 58-е место.