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14:45 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийский чемпион стал главным тренером Доминика Тима

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион 2004 года в одиночном и парном разряде чилиец Николас Массу стал главным тренером австрийского теннисиста Доминика Тима, сообщает Tennis Life.

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Источник: Reuters

Массу сменил на этом посту Гюнтера Бресника, который останется менеджером Тима. Бресник тренировал австрийца с юношеского возраста. Массу, который присоединился к команде Тима в феврале, не покинет должность капитана сборной Чили на Кубке Дэвиса.

«После 15−16 лет стало ясно, что мы провели с Бресником больше времени, чем я с моими родителями, и он, вероятно, со своими детьми. Это как брак, когда есть хорошие и плохие времена. Хорошо, что Массу вошел в команду. Мы увидим результаты позднее», — сказал Тим.

25-летний австриец на текущий момент занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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