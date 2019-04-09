Олимпийский чемпион стал главным тренером Доминика Тима

Массу сменил на этом посту Гюнтера Бресника, который останется менеджером Тима. Бресник тренировал австрийца с юношеского возраста. Массу, который присоединился к команде Тима в феврале, не покинет должность капитана сборной Чили на Кубке Дэвиса.

«После 15−16 лет стало ясно, что мы провели с Бресником больше времени, чем я с моими родителями, и он, вероятно, со своими детьми. Это как брак, когда есть хорошие и плохие времена. Хорошо, что Массу вошел в команду. Мы увидим результаты позднее», — сказал Тим.