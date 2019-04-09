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18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Лугано

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Сегодня в трехсетовом поединке 1/16 финала белоруска переиграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни (309) — 6:2, 2:6, 6:2. Следующей соперницей Веры Лапко будет россиянка Евгения Родина (69).

В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга вышли в четвертьфинал, обыграв российско-индийский тандем Екатерина Яшина / Пратана Томбаре — 6:3, 6:2.

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