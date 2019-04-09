Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Лугано
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в трехсетовом поединке 1/16 финала белоруска переиграла венгерскую теннисистку
В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга вышли в четвертьфинал, обыграв