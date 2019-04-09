Британская теннисистка на турнире ITF отыгралась со счета 0:6, 0:5, 30:40
В первом круге турнира ITF в Сандерленде произошел невероятный камбэк в исполнении местной теннисистки Тары Мур.
В первом круге турнира ITF в Сандерленде произошел невероятный камбэк в исполнении местной теннисистки Тары Мур.
Ее соперница — французская теннисистка Джессика Понше — выиграла первый сет со счетом 6:0, а также вела во втором 5:0 и имела 40:30 на своей подаче. Но Мур невероятным образом смогла переломить ход встречи, победив в трех сетах — 0:6, 7:6, 6:3.
Тара Мур никогда не поднималась в мировом рейтинге выше 145-й позиции, а в основной сетке турниров Большого шлема одержала лишь одну победу.