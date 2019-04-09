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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Британская теннисистка на турнире ITF отыгралась со счета 0:6, 0:5, 30:40

В первом круге турнира ITF в Сандерленде произошел невероятный камбэк в исполнении местной теннисистки Тары Мур.

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Ее соперница — французская теннисистка Джессика Понше — выиграла первый сет со счетом 6:0, а также вела во втором 5:0 и имела 40:30 на своей подаче. Но Мур невероятным образом смогла переломить ход встречи, победив в трех сетах — 0:6, 7:6, 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тара Мур никогда не поднималась в мировом рейтинге выше 145-й позиции, а в основной сетке турниров Большого шлема одержала лишь одну победу.

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