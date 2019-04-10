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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

В Швейцарии не назвали корт именем Федерера, потому что там чтят только мёртвых

Организаторы теннисного турнира в швейцарском Базеле хотели переименовать центральный корт в честь уроженца города Роджера Федерера, однако они столкнулись с политической проблемой, которая не позволила сменить название.

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Источник: AFP 2019

«Главный аргумент был в том, что Швейцария и Базель чтят только мёртвых людей. Федерер — это бренд, и он хочет денег. Роджер — самый популярный амбассадор Швейцарии.

Поскольку он говорит на базельском диалекте, люди имеют высокую идентификацию с ним. Он родился в этом городе и жил здесь 16 лет, посещал школу, и его первым теннисным клубом был Old Boys Basel. Здесь он женился, а его родители живут в Базеле. Во всём мире он хорошо известен, поэтому он действительно популярен не только как спортсмен", — приводит слова советника Мартины Бернаскони Tennis World USA.

В прошлом году была предпринята попытка переименовать в честь Федерера базельский стадион St. Jakobshalle Arena, однако инициатива провалилась на голосовании в местном муниципалитете.

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