Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Боготе
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Хромачева уступила 5-й ракетке турнира словенке Тамаре Зиданшек — 6:4, 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 51 минуту.