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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Боготе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Хромачева уступила 5-й ракетке турнира словенке Тамаре Зиданшек — 6:4, 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

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