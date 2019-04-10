Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Боготе

Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Боготе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.