Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лугано
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в швейцарском Лугано, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в швейцарском Лугано, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Кудерметова во втором круге за 2 часа 28 минут победила шведку Ребекку Петерсон (7-я сеяная) со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Следующей соперницей россиянки будет словенка Полона Херцог.