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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лугано

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в швейцарском Лугано, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова во втором круге за 2 часа 28 минут победила шведку Ребекку Петерсон (7-я сеяная) со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Следующей соперницей россиянки будет словенка Полона Херцог.

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