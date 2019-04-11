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18:45 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Лугано

ТАСС, 11 апреля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над швейцаркой Тимеей Бачински в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в швейцарском Лугано.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4, матч продолжался 2 часа 8 минут. Ранее спортсменки встречались четыре раза, во всех матчах побеждала Кузнецова. В четвертьфинале 12 апреля Кузнецова встретится победительницей матча Антония Лоттнер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия).

В другой встрече российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (7:2). В четвертьфинале Кудерметова встретится с Полоной Херцог из Словении. Евгения Родина проиграли Вере Лапко из Белоруссии со счетом 2:6, 0:6 и не вышла в четвертьфинал.

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Кузнецова впервые после шестимесячного перерыва принимает участие на турнире WTA, до этого она играла на турнире WTA в китайском Гуанчжоу в сентябре 2018 года, где снялась с матча второго круга из-за травмы. Всего в активе 33-летней россиянки 18 побед на турнирах WTA, теннисистка дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009). В обновленном рейтинге WTA спортсменка находится на 109-й строчке.

Турнир в Лугано завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

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