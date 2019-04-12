Белоруска Вера Лапко завершила выступление на турнире в Лугано

Сегодня в четвертьфинале белоруска уступила польской теннисистке Иге Святек (115) в трехсетовом поединке. Первую партию Вера Лапко выиграла 6:4, затем соперница с таким же счетом взяла реванш, а в решающем сете полька была сильнее по всем статьям — 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На старте турнира Вера Лапко переиграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни (309) — 6:2, 2:6, 6:2, а затем была сильнее россиянки Евгении Родиной (69) — 6:2, 6:0.