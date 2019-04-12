Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Лугано

Встреча завершилась поражением 33-летней россиянки со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Ранее спортсменки встречались один раз, победу в той встрече также одержала теннисистка из Чехии. В полуфинале Плишкова встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая в четвертьфинале обыграла Веру Лапко из Белоруссии.

Светлана Кузнецова: В моём сердце теннис. Пока я так расставляю приоритеты для себя