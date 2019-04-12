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22:04 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Лугано

ТАСС, 12 апреля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла чешке Кристине Плишковой в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в швейцарском Лугано.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась поражением 33-летней россиянки со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Ранее спортсменки встречались один раз, победу в той встрече также одержала теннисистка из Чехии. В полуфинале Плишкова встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая в четвертьфинале обыграла Веру Лапко из Белоруссии.

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Кузнецова впервые после шестимесячного перерыва принимает участие на турнире WTA, до этого она играла в китайском Гуанчжоу в сентябре 2018 года, где снялась с матча второго круга из-за травмы.

Всего в активе 33-летней россиянки 18 побед на турнирах WTA, теннисистка дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009). В обновленном рейтинге WTA спортсменка находится на 109-й строчке.

Турнир в Лугано завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

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