Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Лугано

Встреча завершилась поражением 33-летней россиянки со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Ранее спортсменки встречались один раз, победу в той встрече также одержала теннисистка из Чехии. В полуфинале Плишкова встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая в четвертьфинале обыграла Веру Лапко из Белоруссии.
Кузнецова впервые после шестимесячного перерыва принимает участие на турнире WTA, до этого она играла в китайском Гуанчжоу в сентябре 2018 года, где снялась с матча второго круга из-за травмы.
Всего в активе 33-летней россиянки 18 побед на турнирах WTA, теннисистка дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009). В обновленном рейтинге WTA спортсменка находится на 109-й строчке.
Турнир в Лугано завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.