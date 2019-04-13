Анисимова вышла в финал турнира в Боготе
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американка Аманда Анисимова пробилась в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американка Аманда Анисимова пробилась в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Анисимова, посеянная под шестым номером, в полуфинале за 2 часа 40 минут победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Следующей соперницей Анисимовой будет победительница матча Лара Арруабаррена (Испания, 11-я сеяная) — Астра Шарма (Австралия).