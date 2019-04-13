Анисимова вышла в финал турнира в Боготе

Анисимова вышла в финал турнира в Боготе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американка Аманда Анисимова пробилась в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.