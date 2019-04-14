Шарма победила Арруабаррену в полуфинале турнира в Боготе

Шарма победила Арруабаррену в полуфинале турнира в Боготе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представительница Австралии Астра Шарма вышла в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.