Шарма победила Арруабаррену в полуфинале турнира в Боготе
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представительница Австралии Астра Шарма вышла в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представительница Австралии Астра Шарма вышла в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В полуфинале австралийская теннисистка победила 11-ю ракетку турнира Лару Арруабаррену из Испании со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 6 минут.
Соперницей Шармы в решающей встрече будет американка Аманда Анисимова (6).