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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарма победила Арруабаррену в полуфинале турнира в Боготе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представительница Австралии Астра Шарма вышла в финал теннисного турнира в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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В полуфинале австралийская теннисистка победила 11-ю ракетку турнира Лару Арруабаррену из Испании со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Соперницей Шармы в решающей встрече будет американка Аманда Анисимова (6).

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