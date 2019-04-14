Куэрри проиграл Гарину в полуфинале турнира в Хьюстоне

Куэрри проиграл Гарину в полуфинале турнира в Хьюстоне

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американец Сэм Куэрри уступил чилийцу Кристиану Гарину в полуфинале теннисного турнира в Хьюстоне (США), призовой фонд которого составляет более 580 тысяч долларов.