Куэрри проиграл Гарину в полуфинале турнира в Хьюстоне
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американец Сэм Куэрри уступил чилийцу Кристиану Гарину в полуфинале теннисного турнира в Хьюстоне (США), призовой фонд которого составляет более 580 тысяч долларов.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американец Сэм Куэрри уступил чилийцу Кристиану Гарину в полуфинале теннисного турнира в Хьюстоне (США), призовой фонд которого составляет более 580 тысяч долларов.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу чилийца.
Соперником Гарина в финале будет победитель матча Даниэль Галан (Колумбия) — Каспер Руд (Норвегия).