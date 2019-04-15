Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс6
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис Блюз3
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
14.04
Лилль5
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
14.04
Валенсия3
Леванте1
Футбол. Зарубежный
14.04
Фрозиноне1
Интер3
Все события
Фоторепортажи
10«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку в АПЛ
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чилийский теннисист Гарин одержал первую в карьере победу на турнирах ATP

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Чилийский теннисист Кристиан Гарин выиграл первый в карьере титул ATP, победив на турнире в Хьюстоне (США).

Наверх
Источник: AP 2019

В финале 22-летний чилиец, 73-я ракетка мира, обыграл норвежца Каспера Руда — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

Призовой фонд турнира в Хьюстоне превышает 580 тысяч долларов.

 Уткин прокомментировал поступок спартаковца, сломавшего американцу нос
Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч руб. от Мамаева
«Красно-белые ходоки повержены»: «Спартак» проиграл в Ростове
«Коламбус» третий раз обыграл «Тампу» в матче Кубка Стэнли
ПСЖ впервые за 19 лет пропустил пять голов в чемпионате Франции
«Питтсбург» оказался в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли
Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» в игре КС против «Виннипега»
Евгений Плющенко ответил на критику со стороны Ирины Родниной
«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь