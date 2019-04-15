Чилийский теннисист Гарин одержал первую в карьере победу на турнирах ATP
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Чилийский теннисист Кристиан Гарин выиграл первый в карьере титул ATP, победив на турнире в Хьюстоне (США).
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Чилийский теннисист Кристиан Гарин выиграл первый в карьере титул ATP, победив на турнире в Хьюстоне (США).
В финале 22-летний чилиец, 73-я ракетка мира, обыграл норвежца Каспера Руда — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 29 минут.
Призовой фонд турнира в Хьюстоне превышает 580 тысяч долларов.