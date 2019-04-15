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08:59 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов сохранил 12-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 15 апреля. Россиянин Карен Хачанов сохранил 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: Reuters

В активе 22-летнего теннисиста 2810 очков. Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 14-е место (2295 очков), Андрей Рублев поднялся на две строчки и занимает 90-е место (654).

Первая тройка не изменилась: серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

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Российский теннисист Карен Хачанов сохранил 12-е место в рейтинге ATP

Рейтинг ATP от 15 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11070 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725;.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765;.

6 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4200;.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240;.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225;.

10 (10). Джон Изнер (США) — 3085…

12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810…

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2295…

90 (92). Андрей Рублев (Россия) — 654.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?
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