Российский теннисист Хачанов сохранил 12-е место в рейтинге ATP

В активе 22-летнего теннисиста 2810 очков. Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 14-е место (2295 очков), Андрей Рублев поднялся на две строчки и занимает 90-е место (654).

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?