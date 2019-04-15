Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 22 строчки в рейтинге WTA

14 апреля россиянка выиграла турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле с призовым фондом $60 тыс., победив в финале Анкиту Райану из Индии в двух сетах. 28-летняя Дьяченко выиграла 18-й турнир ITF в карьере. В активе 28-летней Дьяченко 787 очков. Высшим местом Дьяченко в ретйинге является 71-я позиция, которую она занимала на протяжении пяти недель с 17 ноября по 15 декабря 2014 года.
Дарья Касаткина сохранила свою позицию в рейтинге и занимает 22-е место (2355 очков). Также сохранили свои позиции Мария Шарапова (28-е место, 1706 очков) и Анастасия Павлюченкова (34-е место, 1510). Светлана Кузнецова, дебютировавшая на турнире WTA в швейцарском Лугано после шестимесячного перерыва, поднялась на девять позиций, вновь войдя в первую сотню (100-е место), теннисистка закончила свое выступление в четвертьфинале соревнований.
Екатерина Александрова занимает 57-е место, Евгения Родина — 69-е, Маргарита Гаспарян — 72-е, Анастасия Потапова — 74-е, Вероника Кудерметова — 76-е, Вера Звонарева — 85-е, Екатерина Макарова — 91-е.
Первая десятка рейтинга не изменилась, продолжает возглавлять рейтинг японка Наоми Осака, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — Петра Квитова из Чехии.
Рейтинг WTA от 15 апреля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782;.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645;.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580;.
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020;.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640;.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…
22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706…
34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510…
57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013…
69 (69). Евгения Родина (Россия) — 820…
72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796;.
73 (95). Виталия Дьяченко (Россия) — 787;.
74 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 787…
76 (83). Вероника Кудерметова (Россия) — 782…
85 (86). Вера Звонарева (Россия) — 721…
91 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 681…
100 (109). Светлана Кузнецова (Россия) — 621.
Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?