Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 22 строчки в рейтинге WTA

Источник: РИА "Новости"

14 апреля россиянка выиграла турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле с призовым фондом $60 тыс., победив в финале Анкиту Райану из Индии в двух сетах. 28-летняя Дьяченко выиграла 18-й турнир ITF в карьере. В активе 28-летней Дьяченко 787 очков. Высшим местом Дьяченко в ретйинге является 71-я позиция, которую она занимала на протяжении пяти недель с 17 ноября по 15 декабря 2014 года.

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Дарья Касаткина сохранила свою позицию в рейтинге и занимает 22-е место (2355 очков). Также сохранили свои позиции Мария Шарапова (28-е место, 1706 очков) и Анастасия Павлюченкова (34-е место, 1510). Светлана Кузнецова, дебютировавшая на турнире WTA в швейцарском Лугано после шестимесячного перерыва, поднялась на девять позиций, вновь войдя в первую сотню (100-е место), теннисистка закончила свое выступление в четвертьфинале соревнований.

Екатерина Александрова занимает 57-е место, Евгения Родина — 69-е, Маргарита Гаспарян — 72-е, Анастасия Потапова — 74-е, Вероника Кудерметова — 76-е, Вера Звонарева — 85-е, Екатерина Макарова — 91-е.

Первая десятка рейтинга не изменилась, продолжает возглавлять рейтинг японка Наоми Осака, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — Петра Квитова из Чехии.

Рейтинг WTA от 15 апреля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782;.

3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645;.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580;.

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020;.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.

9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…

22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…

28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706…

34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510…

57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013…

69 (69). Евгения Родина (Россия) — 820…

72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796;.

73 (95). Виталия Дьяченко (Россия) — 787;.

74 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 787…

76 (83). Вероника Кудерметова (Россия) — 782…

85 (86). Вера Звонарева (Россия) — 721…

91 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 681…

100 (109). Светлана Кузнецова (Россия) — 621.