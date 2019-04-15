Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс6
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис Блюз3
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
14.04
Лилль5
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
14.04
Валенсия3
Леванте1
Футбол. Зарубежный
14.04
Фрозиноне1
Интер3
Все события
Фоторепортажи
10«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку в АПЛ
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
09:02 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 22 строчки в рейтинге WTA

ТАСС, 15 апреля. Российская теннисистка Виталия Дьяченко поднялась на 22 строчки и занимает 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

14 апреля россиянка выиграла турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле с призовым фондом $60 тыс., победив в финале Анкиту Райану из Индии в двух сетах. 28-летняя Дьяченко выиграла 18-й турнир ITF в карьере. В активе 28-летней Дьяченко 787 очков. Высшим местом Дьяченко в ретйинге является 71-я позиция, которую она занимала на протяжении пяти недель с 17 ноября по 15 декабря 2014 года.

Читайте также
Касаткина проводит отпуск в Париже (фото)

Дарья Касаткина сохранила свою позицию в рейтинге и занимает 22-е место (2355 очков). Также сохранили свои позиции Мария Шарапова (28-е место, 1706 очков) и Анастасия Павлюченкова (34-е место, 1510). Светлана Кузнецова, дебютировавшая на турнире WTA в швейцарском Лугано после шестимесячного перерыва, поднялась на девять позиций, вновь войдя в первую сотню (100-е место), теннисистка закончила свое выступление в четвертьфинале соревнований.

Екатерина Александрова занимает 57-е место, Евгения Родина — 69-е, Маргарита Гаспарян — 72-е, Анастасия Потапова — 74-е, Вероника Кудерметова — 76-е, Вера Звонарева — 85-е, Екатерина Макарова — 91-е.

Первая десятка рейтинга не изменилась, продолжает возглавлять рейтинг японка Наоми Осака, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — Петра Квитова из Чехии.

Рейтинг WTA от 15 апреля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782;.

3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645;.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580;.

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020;.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.

9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…

22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…

28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706…

34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510…

57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013…

69 (69). Евгения Родина (Россия) — 820…

72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796;.

73 (95). Виталия Дьяченко (Россия) — 787;.

74 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 787…

76 (83). Вероника Кудерметова (Россия) — 782…

85 (86). Вера Звонарева (Россия) — 721…

91 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 681…

100 (109). Светлана Кузнецова (Россия) — 621.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?
 Матч "Спартак" и ЦСКА: избит болельщик и задержаны 182 человека
Олимпийский чемпион по вольной борьбе объяснил, когда он может применить силу
«Красно-белые ходоки повержены»: «Спартак» проиграл в Ростове
«Коламбус» третий раз обыграл «Тампу» в матче Кубка Стэнли
ПСЖ впервые за 19 лет пропустил пять голов в чемпионате Франции
«Питтсбург» оказался в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли
Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» в игре КС против «Виннипега»
Евгений Плющенко ответил на критику со стороны Ирины Родниной
«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь