Арина Соболенко сохраняет 10-е место в мировом рейтинге
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В опубликованном сегодня списке у Арины Соболенко 3520 очков. Александра Саснович находится на 35-м месте (1495 очков), Виктория Азаренко занимает 61-ю позицию (1001), у Веры Лапко 70-е место (803). В конце этой недели,
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) — 5967 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 5782,
3. Петра Квитова (Чехия) — 5645,
4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5580,
5. Ангелика Кербер (Германия) — 5220,
6. Элина Свитолина (Украина) — 5020,
7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640,
8. Слоан Стивенс (США) — 4386,
9. Эшли Барти (Австралия) — 4275,
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.
Первая десятка рейтинга Ассоциации
1. Новак Джокович (Сербия) — 11070,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 8725,
3. Александр Зверев (Германия) — 6040,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 5590,
5. Доминик Тим (Австрия) — 4765,
6. Кеи Нишикори (Япония) — 4200,
7. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115,
8. Стефанос Циципас (Греция) — 3240,
9.
10. Джон Изнер (США) — 3085.
Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья Ивашко, у которого 529 очков и 113-е место.