Арина Соболенко сохраняет 10-е место в мировом рейтинге

В опубликованном сегодня списке у Арины Соболенко 3520 очков. Александра Саснович находится на 35-м месте (1495 очков), Виктория Азаренко занимает 61-ю позицию (1001), у Веры Лапко 70-е место (803). В конце этой недели, 20—21 апреля , белорусские теннисистки в составе национальной сборной сыграют в Брисбене против команды Австралии в полуфинальном матче Кубка Федераций.