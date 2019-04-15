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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко сохраняет 10-е место в мировом рейтинге

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 10-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В опубликованном сегодня списке у Арины Соболенко 3520 очков. Александра Саснович находится на 35-м месте (1495 очков), Виктория Азаренко занимает 61-ю позицию (1001), у Веры Лапко 70-е место (803). В конце этой недели, 20—21 апреля, белорусские теннисистки в составе национальной сборной сыграют в Брисбене против команды Австралии в полуфинальном матче Кубка Федераций.

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) — 5967 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 5782,

3. Петра Квитова (Чехия) — 5645,

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5580,

5. Ангелика Кербер (Германия) — 5220,

6. Элина Свитолина (Украина) — 5020,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640,

8. Слоан Стивенс (США) — 4386,

9. Эшли Барти (Австралия) — 4275,

10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.

Первая десятка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP):

1. Новак Джокович (Сербия) — 11070,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 8725,

3. Александр Зверев (Германия) — 6040,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 5590,

5. Доминик Тим (Австрия) — 4765,

6. Кеи Нишикори (Япония) — 4200,

7. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115,

8. Стефанос Циципас (Греция) — 3240,

9. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225,

10. Джон Изнер (США) — 3085.

Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья Ивашко, у которого 529 очков и 113-е место.

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