Казахстанский теннисист выиграл турнир в США

В полуфинале Попко обыграл американца Александра Ритсчарда, в четвертьфинале взял верх над еще одним представителем США Хэррисоном Адамсом, в матче второго круга победил первую ракетку турнира Стефана Козлова из США, а в стартовом матче другого представителя США Кристиана Алшона.

Напомним, что для Попко это пятый выигранный турнир в этом году. До этого казахстанец был победителем трех турниров серии ITF Futures в Турции, а также выиграл турнир в США с призовым фондом 25 тысяч долларов.