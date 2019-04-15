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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист выиграл турнир в США

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл международный турнир серии ITF Futures в США, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

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В финале турнира казахстанец переиграл восьмую ракетку соревнований, американца Себастьяна Корду со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

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В полуфинале Попко обыграл американца Александра Ритсчарда, в четвертьфинале взял верх над еще одним представителем США Хэррисоном Адамсом, в матче второго круга победил первую ракетку турнира Стефана Козлова из США, а в стартовом матче другого представителя США Кристиана Алшона.

Стоит отметить, что призовой фонд турнира составлял 15 тысяч долларов.

Напомним, что для Попко это пятый выигранный турнир в этом году. До этого казахстанец был победителем трех турниров серии ITF Futures в Турции, а также выиграл турнир в США с призовым фондом 25 тысяч долларов.

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