Казахстанский теннисист выиграл турнир в США
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл международный турнир серии ITF Futures в США, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл международный турнир серии ITF Futures в США, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.
В финале турнира казахстанец переиграл восьмую ракетку соревнований, американца Себастьяна Корду со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
В полуфинале Попко обыграл американца Александра Ритсчарда, в четвертьфинале взял верх над еще одним представителем США Хэррисоном Адамсом, в матче второго круга победил первую ракетку турнира Стефана Козлова из США, а в стартовом матче другого представителя США Кристиана Алшона.
Стоит отметить, что призовой фонд турнира составлял 15 тысяч долларов.
Напомним, что для Попко это пятый выигранный турнир в этом году. До этого казахстанец был победителем трех турниров серии ITF Futures в Турции, а также выиграл турнир в США с призовым фондом 25 тысяч долларов.