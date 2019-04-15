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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Андрей Рублев опустился на 58-е место в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев потерял пять позиций и опустился на 58-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Даниил Медведев остался на 8-й строчке гонки, а Карен Хачанов опустился на 62-е место. Изменений в топ-10 не произошло.

Чемпионская гонка АТР, версия от 15 апреля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2225,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605,

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1460,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145,

6 (6). Джон Изнер (США) — 1060,

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995,

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 895,

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890,

10 (10). Кэй Нисикори (Япония) — 890…

58 (53). Андрей Рублев (Россия) — 306…

62 (58). Карен Хачанов (Россия) — 280.

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