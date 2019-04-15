Россиянин Андрей Рублев опустился на 58-е место в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев потерял пять позиций и опустился на 58-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев потерял пять позиций и опустился на 58-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
Даниил Медведев остался на 8-й строчке гонки, а Карен Хачанов опустился на 62-е место. Изменений в топ-10 не произошло.
Чемпионская гонка АТР, версия от 15 апреля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2225,
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605,
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1460,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145,
6 (6). Джон Изнер (США) — 1060,
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995,
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 895,
9 (9). Роберто
10 (10). Кэй Нисикори (Япония) — 890…
58 (53). Андрей Рублев (Россия) — 306…
62 (58). Карен Хачанов (Россия) — 280.