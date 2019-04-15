Медведев отдал только два гейма Соузе на старте «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
В первом круге 10-я ракетка турнира Медведев обыграл португальца Жуана Соузу со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался 55 минут.
Медведев в следующем раунде сыграет с победителем встречи Аляж Бедене (Словения) — Раду Албот (Молдавия).