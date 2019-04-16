Теннисист призвал запретить ставки из-за угроз о физической расправе

«Почти все теннисисты против ставок. Я не говорю, что все против, потому что некоторые были пойманы на них. Знаете, я регулярно получаю гневные сообщения, в которых болельщики угрожают мне и моей семье: говорят, что сломают мне ноги. Будет лучше, если ставки на теннис отменят», — сказал двукратный обладатель Кубка Дэвиса в интервью La Vanguardia.