Теннисист призвал запретить ставки из-за угроз о физической расправе
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Испанский теннисист и бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо призвал запретить букмекерские ставки
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Испанский теннисист и бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо призвал запретить букмекерские ставки
По словам испанца, было бы лучше вовсе отменить такую возможность, поскольку ему постоянно приходят сообщения с различными угрозами.
«Почти все теннисисты против ставок. Я не говорю, что все против, потому что некоторые были пойманы на них. Знаете, я регулярно получаю гневные сообщения, в которых болельщики угрожают мне и моей семье: говорят, что сломают мне ноги. Будет лучше, если ставки на теннис отменят», — сказал двукратный обладатель Кубка Дэвиса в интервью La Vanguardia.
36-летний Робредо является победителем 17 турниров ATP.