Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Кардифф Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
17.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.04
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш6
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
17.04
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Нэшвилл Предаторз3
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Теннисист призвал запретить ставки из-за угроз о физической расправе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Испанский теннисист и бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо призвал запретить букмекерские ставки из-за угроз болельщиков после проигранных матчей.

Наверх
Источник: AP 2019

По словам испанца, было бы лучше вовсе отменить такую возможность, поскольку ему постоянно приходят сообщения с различными угрозами.

«Почти все теннисисты против ставок. Я не говорю, что все против, потому что некоторые были пойманы на них. Знаете, я регулярно получаю гневные сообщения, в которых болельщики угрожают мне и моей семье: говорят, что сломают мне ноги. Будет лучше, если ставки на теннис отменят», — сказал двукратный обладатель Кубка Дэвиса в интервью La Vanguardia.

36-летний Робредо является победителем 17 турниров ATP.

 Тарасов записал видео из больницы после боя с Дациком
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
Нокаут на льду: Овечкин избил Свечникова
«Реал» пропускает при Зидане больше, чем при Лопетеги и Солари
Футболист «Зенита» признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ
Мечта о весне. Почему плей-офф ЛЧ так похож на «Игру престолов»
Дизайнер рассказала, сколько стоят платья Загитовой
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Фанаты «Вашингтона» одобрили нокаут от Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь