Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в
Десятый номер посева во втором раунде за один час десять минут победил Раду Албота из Молдавии со счетом 6:1, 6:2.
Следующим соперником Медведева будет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан) — Стефанос Циципас (Греция, 6-й сеяный).