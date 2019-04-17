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14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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Десятый номер посева во втором раунде за один час десять минут победил Раду Албота из Молдавии со счетом 6:1, 6:2.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан) — Стефанос Циципас (Греция, 6-й сеяный).

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