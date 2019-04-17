Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монако, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монако, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Во втором круге Надаль, посеянный под вторым номером, обыграл своего соотечественника Роберто
Следующим соперником Надаля станет победитель встречи