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17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монако, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Во втором круге Надаль, посеянный под вторым номером, обыграл своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Следующим соперником Надаля станет победитель встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Григор Димитров (Болгария).

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