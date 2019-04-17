Доминик Тим вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

В матче второго раунда Тим (4-й номер посева) обыграл словака Мартина Клижана со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

За выход в ¼ финала Тим поспорит с победителем матча между сербом Душаном Лайовичем и бельгийцем Давидом Гоффеном (16).