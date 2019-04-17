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20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двенадцать российских теннисисток заявлены для участия в «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Двенадцать российских теннисисток попали в основную сетку второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции — в одиночном разряде.

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Источник: Reuters

На официальном сайте «Ролан Гаррос» опубликованы фамилии 108 игроков, которые получили право участия в турнире. В список вошли россиянки Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), Мария Шарапова (28), Анастасия Павлюченкова (34), Екатерина Александрова (57), Евгения Родина (69), Маргарита Гаспарян (72), Виталия Дьяченко (73), Анастасия Потапова (74), Вероника Кудерметова (76), Вера Звонарева (85), Екатерина Макарова (91) и Светлана Кузнецова (100).

Остальные 20 мест в основной сетке соревнований займут победительницы квалификации и обладательницы специальных приглашений (wild card).

В мужском одиночном разряде заявлены россияне Карен Хачанов (12-я ракетка мира), Даниил Медведев (14) и Андрей Рублев (90).

Турнир пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.

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