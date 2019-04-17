Двенадцать российских теннисисток заявлены для участия в «Ролан Гаррос»

На официальном сайте «Ролан Гаррос» опубликованы фамилии 108 игроков, которые получили право участия в турнире. В список вошли россиянки Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), Мария Шарапова (28), Анастасия Павлюченкова (34), Екатерина Александрова (57), Евгения Родина (69), Маргарита Гаспарян (72), Виталия Дьяченко (73), Анастасия Потапова (74), Вероника Кудерметова (76), Вера Звонарева (85), Екатерина Макарова (91) и Светлана Кузнецова (100).