Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

В третьем круге Медведев, посеянный под 10-м номером, обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (6-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.

В четвертьфинале соперником Медведева станет победитель встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.