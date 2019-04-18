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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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В третьем круге Медведев, посеянный под 10-м номером, обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (6-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.

В четвертьфинале соперником Медведева станет победитель встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.

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