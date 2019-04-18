Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в
В третьем круге Медведев, посеянный под 10-м номером, обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (6-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.
В четвертьфинале соперником Медведева станет победитель встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.