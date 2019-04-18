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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий круг турнира в Монте-Карло, разгромив в двух сетах Тэйлора Фритца из США — 6:3, 6:0.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

В четвертом круге первый сеяный соревнований Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл Стефаноса Циципаса.

В трех личных встречах Медведев ни разу не смог обыграть Джоковича.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США) — 6:3, 6:0.

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