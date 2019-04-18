Джокович сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Монте-Карло
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий круг турнира в
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий круг турнира в
Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
В четвертом круге первый сеяный соревнований Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл Стефаноса Циципаса.
В трех личных встречах Медведев ни разу не смог обыграть Джоковича.
Турнир ATP Rolex
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США) — 6:3, 6:0.