Соболенко и Стосур начнут полуфинал Кубка Федераций Австралия — Беларусь

Источник: РИА "Новости"

Первыми на корт Pat Rafter Arena 20 апреля выйдут десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и австралийка Саманта Стосур, занимающая 77-е место в рейтинге WTA. Вслед за ними сыграют Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) и Эшли Барти (9).

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В воскресенье, 21 апреля состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко — Эшли Барти, Виктория Азаренко — Саманта Стосур. Затем пройдет парная встреча, в которой белоруски Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти / Саманта Стосур.

По регламенту соревнований, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Алисия Молик могут произвести замены.

Во втором полуфинале Кубка Федераций теннисистки Франции примут в Руане команду Румынии.