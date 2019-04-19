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12:25 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Стосур начнут полуфинал Кубка Федераций Австралия — Беларусь

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брисбене состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Федераций между теннисистками Беларуси и Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первыми на корт Pat Rafter Arena 20 апреля выйдут десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и австралийка Саманта Стосур, занимающая 77-е место в рейтинге WTA. Вслед за ними сыграют Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) и Эшли Барти (9).

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В воскресенье, 21 апреля состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко — Эшли Барти, Виктория Азаренко — Саманта Стосур. Затем пройдет парная встреча, в которой белоруски Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти / Саманта Стосур.

По регламенту соревнований, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Алисия Молик могут произвести замены.

Во втором полуфинале Кубка Федераций теннисистки Франции примут в Руане команду Румынии.

Победители полуфинальных встреч встретятся 9—10 ноября в решающем матче Кубка Федераций.

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