Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Его следующим соперником станет еще один сербский теннисист — Душан Лайович. Теннисисты, которые сыграют в другом полуфинале, определятся позднее.

Медведеву впервые удалось победить Джоковича, до этой встречи россиянин трижды ему проигрывал. По ходу турнира россиянин одолел португальца Жуана Соузу (6:1, 6:1), молдаванина Раду Албота (6:1, 6:2) и грека Стефаноса Циципаса (6:2, 1:6, 6:4), который является на данный момент восьмой ракеткой мира.

Выход в полуфинал стал наивысшим достижением Медведева на турнирах серии «Мастерс-1000». Ранее его максимальным достижением становились выходы в 1/8 финала на турнире в Торонто в августе 2018 года, где Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву (3:6, 2:6), а также в марте 2019 года в Майами, где сильнее оказался швейцарец Роджер Федерер (4:6, 2:6).

Медведев является победителем четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.

«Мастерс-1000» — серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся ATP в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема.