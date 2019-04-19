Медведев заявил, что победа над Джоковичем стала лучшей в его карьере

Источник: РИА "Новости"

Встреча между Медведевым и Джоковичем завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Ему впервые удалось победить Джоковича, до этого матча россиянин трижды ему проигрывал. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением Медведева на турнирах серии «Мастерс-1000». Его соперником по полуфиналу станет еще один сербский теннисист — Душан Лайович.

«Очень доволен. Сто процентов — это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Выйти в полуфинал “Мастерса”, выбить первую ракетку мира — это действительно нечто», — сказал Медведев.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?

Медведев также рассказал, почему прибег к помощи медицинского персонала по ходу третьего сета. «Я немного устал. Все-таки 2 часа 20 минут против Новака, розыгрыши по 40 ударов. Но я совершенно точно восстановлюсь, ничего серьезного у нас нет», — добавил Медведев.