Медведев заявил, что победа над Джоковичем стала лучшей в его карьере
ТАСС, 19 апреля. Победа над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в
ТАСС, 19 апреля. Победа над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в
Встреча между Медведевым и Джоковичем завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Ему впервые удалось победить Джоковича, до этого матча россиянин трижды ему проигрывал. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением Медведева на турнирах серии «Мастерс-1000». Его соперником по полуфиналу станет еще один сербский теннисист — Душан Лайович.
«Очень доволен. Сто процентов — это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Выйти в полуфинал “Мастерса”, выбить первую ракетку мира — это действительно нечто», — сказал Медведев.
Медведев также рассказал, почему прибег к помощи медицинского персонала по ходу третьего сета. «Я немного устал.
«Мастерс-1000» — серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся ATP в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. Соревнования в