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20:50 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что победа над Джоковичем стала лучшей в его карьере

ТАСС, 19 апреля. Победа над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло стала лучшей в карьере российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом Медведев сообщил в пятницу телеканалу Eurosport.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между Медведевым и Джоковичем завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Ему впервые удалось победить Джоковича, до этого матча россиянин трижды ему проигрывал. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением Медведева на турнирах серии «Мастерс-1000». Его соперником по полуфиналу станет еще один сербский теннисист — Душан Лайович.

«Очень доволен. Сто процентов — это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Выйти в полуфинал “Мастерса”, выбить первую ракетку мира — это действительно нечто», — сказал Медведев.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?

Медведев также рассказал, почему прибег к помощи медицинского персонала по ходу третьего сета. «Я немного устал. Все-таки 2 часа 20 минут против Новака, розыгрыши по 40 ударов. Но я совершенно точно восстановлюсь, ничего серьезного у нас нет», — добавил Медведев.

«Мастерс-1000» — серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся ATP в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. Соревнования в Монте-Карло завершатся 21 апреля.

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