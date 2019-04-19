Дияс и Путинцева узнали соперниц по матчу с Великобританией в Кубке Федерации
В Лондоне прошла жеребьевка матчевой встречи Великобритания — Казахстан за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
В Лондоне прошла жеребьевка матчевой встречи Великобритания — Казахстан за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
20 апреля состоится одиночные встречи. В 18:30 по времени
21 апреля одиночницы поменяются соперницами: Дияс сыграет с Болтер, а Путинцева — с Контой. В парной встрече казахстанки Анна Данилина и Галина Воскобоева сразятся с Хэррит Дарт и Хизер Уотсон.
Напомним, сборная Казахстана в феврале со счетом 3:0 обыграла Индию и Таиланд, заняв первое место в группе А зоны Азия/Океания, а затем в решающей игре победила Китай — 2:1. За команду выступали Дияс, Путинцева, Воскобоева, Данилина и Гюзаль Айнитдинова.