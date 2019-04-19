Дияс и Путинцева узнали соперниц по матчу с Великобританией в Кубке Федерации

20 апреля состоится одиночные встречи. В 18:30 по времени Нур-Султана на корт выйдут казахстанка Зарина Дияс и британка Йоханна Конта, а после них встретятся Юлия Путинцева и Кэти Болтер.

21 апреля одиночницы поменяются соперницами: Дияс сыграет с Болтер, а Путинцева — с Контой. В парной встрече казахстанки Анна Данилина и Галина Воскобоева сразятся с Хэррит Дарт и Хизер Уотсон.