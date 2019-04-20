Белоруска Арина Соболенко победила австралийку Саманту Стосур в первом матче ½ финала Кубка Федераций

Источник: РИА "Новости"

В первом одиночном поединке на корте Pat Rafter Arena десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко переиграла австралийку Саманту Стосур, занимающую 77-е место в рейтинге WTA — 7:5, 5:7, 6:3.

Встреча, продолжавшаяся почти 3 часа, получилась очень напряженной. Обе соперницы допускали много ошибок, но в итоге нервы оказались крепче у белоруски, которая завершила решающий сет, выиграв подачу австралийки. Белорусская команда вышла вперед 1:0.

Во втором одиночном матче Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) встретится с Эшли Барти (9).

В воскресенье, 21 апреля состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко — Эшли Барти, Виктория Азаренко — Саманта Стосур. Затем пройдет парная встреча, в которой белоруски Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти / Саманта Стосур.

По регламенту соревнований, во второй день капитаны команд Татьяна Пучек и Алисия Молик могут произвести замены.

Во втором полуфинале Кубка Федераций теннисистки Франции примут в Руане команду Румынии.