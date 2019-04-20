Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в
В полуфинальном матче российский теннисист, десятый номер посева, со счетом 5:7, 1:6 уступил сербу Душану Лайовичу. Поединок продолжался чуть дольше полутора часов. Счет личных встреч соперников стал равным — 1−1.
В финале Лайович сыграет с сильнейшим в матче между 11-кратным и действующим победителем «Мастерса» в