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17:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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В полуфинальном матче российский теннисист, десятый номер посева, со счетом 5:7, 1:6 уступил сербу Душану Лайовичу. Поединок продолжался чуть дольше полутора часов. Счет личных встреч соперников стал равным — 1−1.

В финале Лайович сыграет с сильнейшим в матче между 11-кратным и действующим победителем «Мастерса» в Монте-Карло испанцем Рафаэлем Надалем (второй номер посева) и итальянцем Фабио Фоньини (13).

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