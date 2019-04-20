Потапова обыграла Тревизан и принесла России первое очко в матче Fed Cup
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анастасия Потапова нанесла поражение Мартине Тревизан в стартовом матче противостояния женских теннисных сборных России и Италии в рамках
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анастасия Потапова нанесла поражение Мартине Тревизан в стартовом матче противостояния женских теннисных сборных России и Италии в рамках
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой россиянки со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Позднее в субботу на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Жасмин Паолини.