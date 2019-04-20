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19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов вышел во 2-й круг квалификации турнира в Будапеште

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал в квалификации турнира в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорус, занимающий 135-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграл в двух сетах итальянца Филиппо Бальди, у которого 151-я позиция в рейтинге АТР — 6:3, 6:2. Для победы Егору Герасимову понадобился всего час.

В поединке за попадание в основную сетку соревнований в венгерской столице белорусский теннисист встретится с победителем матча между сербом Филипом Крайиновичем (104-й номер мирового рейтинга) и итальянцем Роберто Маркорой (194).

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