Егор Герасимов вышел во 2-й круг квалификации турнира в Будапеште

Сегодня белорус, занимающий 135-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграл в двух сетах итальянца Филиппо Бальди, у которого 151-я позиция в рейтинге АТР — 6:3, 6:2. Для победы Егору Герасимову понадобился всего час.