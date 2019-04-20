Фоньини не пустил Надаля в финал «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в финал турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в финал турнира серии «Мастерс» в
Получивший 13-й номер посева Фоньини в субботнем полуфинале обыграл вторую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 6:2. На корте соперники провели 1 час 36 минут.
В финале итальянец встретится с сербом Душаном Лайовичем, который ранее обыграл в полуфинале россиянина Даниила Медведева.