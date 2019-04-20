Павлюченкова принесла второе очко сборной России в матче Fed Cup с Италией
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини и принесла женской сборной России по теннису второе очко в матче
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини и принесла женской сборной России по теннису второе очко в матче
Субботний поединок Павлюченковой и Паолини в московском ЛФК ЦСКА закончился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу российской теннисистки. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.
Счет в матче Россия — Италия после первого дня противостояния 2−0. Ранее Анастасия Потапова вывела россиянок вперед, взяв верх над Мартиной Тревизан.