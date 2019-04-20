Матч Кубка Федерации Казахстан — Великобритания начался с поражения Зарины Дияс

Источник: Reuters

В первой игре Зарина Дияс уступила Йоханне Конте.

Первый сет остался за казахстанской, но в двух других сильнее была британка — 6:4, 3:6, 2:6.

Соперницы провели на корте два часа и 41 минуту.

В рейтинге WTA 25-летняя Дияс идет на 107-м месте, а 27-летняя Конта занимает 46-ю строчку. В личных встречах со счетом 2:0 ведет британка.