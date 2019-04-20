Матч Кубка Федерации Казахстан — Великобритания начался с поражения Зарины Дияс
Сегодня, 20 апреля, в Лондоне стартовала матчевая встреча Великобритания — Казахстан за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 20 апреля, в Лондоне стартовала матчевая встреча Великобритания — Казахстан за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
В первой игре Зарина Дияс уступила Йоханне Конте.
Первый сет остался за казахстанской, но в двух других сильнее была британка — 6:4, 3:6, 2:6.
Соперницы провели на корте два часа и 41 минуту.
В рейтинге WTA 25-летняя Дияс идет на 107-м месте, а 27-летняя Конта занимает 46-ю строчку. В личных встречах со счетом 2:0 ведет британка.
Во второй одиночной игре сегодня встретятся Юлия Путинцева и Кэти Болтер. Завтра, 21 апреля, состоятся две одиночные и одна парная игры.