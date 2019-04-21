Австралийские теннисистки одолели белорусок и вышли в финал Fed Cup

В воскресенье в австралийском Брисбене состоялись три встречи. Сначала белоруска Арина Соболенко со счетом 2:6, 2:6 уступила Эшли Барти, а затем Виктория Соболенко взяла за свою соотечественницу реванш, победив Саманту Стосур — 6:1, 6:1.

В решающей парной встрече Барти и Стосур нанесли поражение Азаренко и Соболенко — 7:5, 3:6, 6:2. Таким образом, матч завершился со счетом 3−2 в пользу австралийских теннисисток.