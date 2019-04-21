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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские теннисистки вышли во вторую Мировую группу Кубка Федерации

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Мартину Тревизан и принесла сборной России победу над командой Италии в матче плей-офф Мировой группы 2 Кубка Федерации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча между Павлюченковой и Тревизан завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Общий счет в матче стал 3−0 в пользу сборной России, которая вышла во вторую Мировую группу.

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