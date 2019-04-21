Российские теннисистки вышли во вторую Мировую группу Кубка Федерации
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Мартину Тревизан и принесла сборной России победу над командой Италии в матче
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Мартину Тревизан и принесла сборной России победу над командой Италии в матче
Встреча между Павлюченковой и Тревизан завершилась со счетом 6:4, 6:3.
Общий счет в матче стал 3−0 в пользу сборной России, которая вышла во вторую Мировую группу.