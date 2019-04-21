Фоньини стал первым итальянцем, выигравшим турнир серии «Мастерс»

Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Фоньини стал первым итальянцем, которому удалось победить на турнире серии «Мастерс». Всего в активе теннисиста девять побед на турнирах ATP в одиночном разряде.

На пути к финалу 31-летний Фоньини, находящийся на 18-й строчке рейтинга ATP, победил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля (в полуфинале) и немца Александра Зверева (в 1/8 финала), занимающего третью строчку в рейтинге ATP. 28-летний Лайович, занимающий 58-ю строчку в рейтинге ATP, в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева, а также пятую ракетку мира Доминика Тима из Австрии в 1/8 финала.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?

По ходу турнира Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением 23-летнего россиянина на турнирах серии «Мастерс».