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18:35 (мск), источник: ТАСС

Фоньини стал первым итальянцем, выигравшим турнир серии «Мастерс»

ТАСС, 21 апреля. Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл серба Душана Лайовича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом €5,6 млн.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Фоньини стал первым итальянцем, которому удалось победить на турнире серии «Мастерс». Всего в активе теннисиста девять побед на турнирах ATP в одиночном разряде.

На пути к финалу 31-летний Фоньини, находящийся на 18-й строчке рейтинга ATP, победил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля (в полуфинале) и немца Александра Зверева (в 1/8 финала), занимающего третью строчку в рейтинге ATP. 28-летний Лайович, занимающий 58-ю строчку в рейтинге ATP, в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева, а также пятую ракетку мира Доминика Тима из Австрии в 1/8 финала.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?

По ходу турнира Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением 23-летнего россиянина на турнирах серии «Мастерс».

«Мастерс» — третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP.

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