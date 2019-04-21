Фоньини стал первым итальянцем, выигравшим турнир серии «Мастерс»
ТАСС, 21 апреля. Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл серба Душана Лайовича в финальном матче турнира Ассоциации
ТАСС, 21 апреля. Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл серба Душана Лайовича в финальном матче турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Фоньини стал первым итальянцем, которому удалось победить на турнире серии «Мастерс». Всего в активе теннисиста девять побед на турнирах ATP в одиночном разряде.
На пути к финалу 31-летний Фоньини, находящийся на 18-й строчке рейтинга ATP, победил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля (в полуфинале) и немца Александра Зверева (в 1/8 финала), занимающего третью строчку в рейтинге ATP. 28-летний Лайович, занимающий 58-ю строчку в рейтинге ATP, в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева, а также пятую ракетку мира Доминика Тима из Австрии в 1/8 финала.
По ходу турнира Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением 23-летнего россиянина на турнирах серии «Мастерс».
«Мастерс» — третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP.