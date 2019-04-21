Павлюченкова вывела сборную на новый уровень

Источник: fedcup.com

Кубок федерации. Мировая группа II. Плей-офф. Россия — Италия 4−0

Анастасия Потапова — Мартина Тревизан — 2:6, 6:3, 6:1

Анастасия Павлюченкова — Ясмин Паолини — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Анастасия Павлюченкова — Мартина Тревизан — 6:4, 6:3

Влада Коваль / Анастасия Потапова — Сара Эррани / Ясмин Паолини — 4:6, 6:3, 10:7.

Противостоянию России и Италии сопутствовало немало «впервые». Впервые при капитане Андрееве сборная играла в Москве. Впервые теннисные матчи принял ЛФК ЦСКА. Солнечный свет, пробивавшийся в окна и весенние крики птиц под сводами создавали иллюзию, что матч проходил на улице. И публики на трибунах армейского манежа собралось немало — трибуны были заполнены почти полностью. Но зрители были категоричны: они хотели только победы. И теннисистки ее подарили. Впервые за долгое время наша команда праздновала успех досрочно. Счет 3:0 выглядел убедительно, хотя ни одна из встреч не была простой.

Она опытная и умная

Учитывая то, кого итальянский капитан Татьяна Гарбин заявила на одиночные встречи, Россия выглядела железным фаворитом. Лидер итальянского женского тенниса Камила Джорджи из-за проблем с запястьем осталась в запасе и уделяла больше внимания своему смартфону, чем происходившему на корте.

А Мартина Тревизан, которой отвели роль первой ракетки, стоит в рейтинге 146-й, и это близко к лучшему показателю в ее карьере. На московском грунте, тем не менее, она выглядела вполне уверенно — хорошо крутила мяч, выдерживала долгие розыгрыши и в целом заслуживала похвалы от своего капитана и всей скамейки, которая вела себя очень эмоционально. Особенно усердствовала в поддержке подруги Сара Эррани.

У Анастасии Потаповой в первом субботнем матче Тревизан вела 6:2, 2:0, но 18-летняя россиянка, справившись со стартовым с волнением, смогла переломить ситуацию. Она наладила подачу, ее агрессивные удары стали чаще попадать в корт, и в итоге она, несмотря на некоторую суету в концовке, праздновала первую для себя победу в одиночном матче Кубка федерации — 2:6, 6:3, 6:1.

Гарбин объяснила этот успех классом российской теннисистки. Сама Анастасия после выглядела очень счастливой, шутила на пресс-конференции и, заглядывая в ближайшее будущее, говорила, что ее тезка Павлюченкова, которой предстояло сражаться с Тревизан в воскресенье, непременно сможет сыграть с итальянкой так, как нужно. «Ведь она опытная и умная».

Но для начала Павлюченковой предстояло противостояние с Жасмин Паолини. Еще на пятничной жеребьевке можно было заметить, что россиянка простужена, и она это подтвердила: сильно заболела, кризис миновал дней за пять до матча, но остаточные явления по ходу поединков затрудняли дыхание. А итальянка с яркой внешностью легкой жизни сопернице не гарантировала. На протяжении всей субботней встречи Анастасия то находила, то теряла свою игру. Спалась по ходу обоих сетов — сначала с 2:5, потом с 1:3 и выигрывала партии на тай-брейках. После первого дня счет был 2:0, и это делало воскресенье чуть более спокойным.

Вернуться в элиту

Замен капитан Игорь Андреев делать не стал и биться за решающее очко вышла, как и планировалось изначально, Павлюченкова. Ее матч с Тревизан был очень похож на тот, который лидер сборной России сыграла накануне. Она выглядела настроенной на борьбу, но получалось далеко не все. Хорошие удары чередовались с неудачными. И эти колебания находили отражение в счете. Павлюченкова повела 2:0, но следующие три гейма остались за итальянкой. Соперница, казалось, комфортно чувствовала себя на корте. Она не просто держала мяч, но и сама старалась действовать как можно более активно. Концовка партии лучше удалась россиянке — несколько пушечных ударов по линиям в ключевые моменты, и сет остался за ней — 6:4.

Начало второй партии лучше удалось Тревизан. Она повела 3:1 и даже могла еще увеличить отрыв, но хозяйка корта оставалась собранной на важных мячах. А к концу матча и вовсе поймала кураж. В итоге она выиграла пять геймов подряд — 6:4, 6:3. Сама Павлюченкова радовалась достаточно сдержано, а вот подруги по команде — Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева и Влада Коваль — сразу же выбежали на корт и станцевали перед не успевшими покинуть трибуны зрителями. Парная встреча, в которой за Россию сыграли Потапова и дебютантка Коваль оказалась чистой формальностью, хотя юные россиянки у обладательницы карьерного «Большого шлема» Эррани и Паолини выиграли.

Россия устранила досадное недоразумение с вылетом в третий дивизион и вернулась в Мировую группу II. Но аппетит у этой команды, кажется, гораздо больше. Та же Павлюченкова после своего матча сказала: «Мечтаю, чтобы мы поскорее вернулись в главную Мировую группу, потому что именно там, мне кажется, мы и должны быть. Наша команда столько раз выигрывала этот трофей! А я сама только три раза была в финалах. Победить в Кубке федерации — одна из целей моей карьеры».

При существующих раскладах бороться за трофей Россия сможет не раньше сезона-2021, если в следующем году сможет вернуться в Мировую группу. Но есть и другой вариант. В Кубке федерации задумана реформа наподобие той, которой уже подвергся Кубок Дэвиса — с отборочным турниром и финалом в одном городе. Только финальную часть планируется проводить не осенью, а в апреле. Павлюченковой, например, это кажется очень удобным. «Можно сыграть Кубок федерации и дальше строить свой график, не оглядываясь на него. А осенью пораньше начать отдыхать, — говорит она. — Я в совете игроков, так что буду бороться именно за это».