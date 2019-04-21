Павлюченкова вывела сборную на новый уровень
Россиянки выиграли у Италии в
Россиянки выиграли у Италии в
Противостоянию России и Италии сопутствовало немало «впервые». Впервые при капитане Андрееве сборная играла в Москве. Впервые теннисные матчи принял ЛФК ЦСКА. Солнечный свет, пробивавшийся в окна и весенние крики птиц под сводами создавали иллюзию, что матч проходил на улице. И публики на трибунах армейского манежа собралось немало — трибуны были заполнены почти полностью. Но зрители были категоричны: они хотели только победы. И теннисистки ее подарили. Впервые за долгое время наша команда праздновала успех досрочно. Счет 3:0 выглядел убедительно, хотя ни одна из встреч не была простой.
Учитывая то, кого итальянский капитан Татьяна Гарбин заявила на одиночные встречи, Россия выглядела железным фаворитом. Лидер итальянского женского тенниса Камила Джорджи
А Мартина Тревизан, которой отвели роль первой ракетки, стоит в рейтинге 146-й, и это близко к лучшему показателю в ее карьере. На московском грунте, тем не менее, она выглядела вполне уверенно — хорошо крутила мяч, выдерживала долгие розыгрыши и в целом заслуживала похвалы от своего капитана и всей скамейки, которая вела себя очень эмоционально. Особенно усердствовала в поддержке подруги Сара Эррани.
У Анастасии Потаповой в первом субботнем матче Тревизан вела 6:2, 2:0, но 18-летняя россиянка, справившись со стартовым с волнением, смогла переломить ситуацию. Она наладила подачу, ее агрессивные удары стали чаще попадать в корт, и в итоге она, несмотря на некоторую суету в концовке, праздновала первую для себя победу в одиночном матче Кубка федерации — 2:6, 6:3, 6:1.
Гарбин объяснила этот успех классом российской теннисистки. Сама Анастасия после выглядела очень счастливой, шутила на
Но для начала Павлюченковой предстояло противостояние с Жасмин Паолини. Еще на пятничной жеребьевке можно было заметить, что россиянка простужена, и она это подтвердила: сильно заболела, кризис миновал дней за пять до матча, но остаточные явления по ходу поединков затрудняли дыхание. А итальянка с яркой внешностью легкой жизни сопернице не гарантировала. На протяжении всей субботней встречи Анастасия то находила, то теряла свою игру. Спалась по ходу обоих сетов — сначала с 2:5, потом с 1:3 и выигрывала партии на
Замен капитан Игорь Андреев делать не стал и биться за решающее очко вышла, как и планировалось изначально, Павлюченкова. Ее матч с Тревизан был очень похож на тот, который лидер сборной России сыграла накануне. Она выглядела настроенной на борьбу, но получалось далеко не все. Хорошие удары чередовались с неудачными. И эти колебания находили отражение в счете. Павлюченкова повела 2:0, но следующие три гейма остались за итальянкой. Соперница, казалось, комфортно чувствовала себя на корте. Она не просто держала мяч, но и сама старалась действовать как можно более активно. Концовка партии лучше удалась россиянке — несколько пушечных ударов по линиям в ключевые моменты, и сет остался за ней — 6:4.
Начало второй партии лучше удалось Тревизан. Она повела 3:1 и даже могла еще увеличить отрыв, но хозяйка корта оставалась собранной на важных мячах. А к концу матча и вовсе поймала кураж. В итоге она выиграла пять геймов подряд — 6:4, 6:3. Сама Павлюченкова радовалась достаточно сдержано, а вот подруги по команде — Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева и Влада Коваль — сразу же выбежали на корт и станцевали перед не успевшими покинуть трибуны зрителями. Парная встреча, в которой за Россию сыграли Потапова и дебютантка Коваль оказалась чистой формальностью, хотя юные россиянки у обладательницы карьерного «Большого шлема» Эррани и Паолини выиграли.
Россия устранила досадное недоразумение с вылетом в третий дивизион и вернулась в Мировую группу II. Но аппетит у этой команды, кажется, гораздо больше. Та же Павлюченкова после своего матча сказала: «Мечтаю, чтобы мы поскорее вернулись в главную Мировую группу, потому что именно там, мне кажется, мы и должны быть. Наша команда столько раз выигрывала этот трофей! А я сама только три раза была в финалах. Победить в Кубке федерации — одна из целей моей карьеры».
При существующих раскладах бороться за трофей Россия сможет не раньше сезона-2021, если в следующем году сможет вернуться в Мировую группу. Но есть и другой вариант. В Кубке федерации задумана реформа наподобие той, которой уже подвергся Кубок Дэвиса — с отборочным турниром и финалом в одном городе. Только финальную часть планируется проводить не осенью, а в апреле. Павлюченковой, например, это кажется очень удобным. «Можно сыграть Кубок федерации и дальше строить свой график, не оглядываясь на него. А осенью пораньше начать отдыхать, — говорит она. — Я в совете игроков, так что буду бороться именно за это».