Зарина Дияс проиграла второй матч на Кубке Федерации и оставила Казахстан без Мировой группы

Источник: ktf.kz

Матч, продолжавшийся два часа и 12 минут, завершился со счетом 7:6, 4:6, 1:6 в пользу британки. При этом по ходу первого сета Дияс уступала 0:2 и 2:4, но сумела отыграться.

Таким образом, счет стал 3−1 в пользу сборной Великобритании, которая и завоевала путевку во вторую Мировую группу.

В рейтинге WTA 25-летняя Дияс идет на 107-м месте, а 22-летняя Болтер — на 86-м.

В парном матче Анна Данилина и Галина Воскобоева (Казахстан) сыграют с Хезер Уотсон и Хэрриет Дарт.