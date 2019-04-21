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19:45 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс проиграла второй матч на Кубке Федерации и оставила Казахстан без Мировой группы

Казахстанка Зарина Дияс уступила британке Кэти Болтер в четвертой одиночной игре Кубка Федерации за выход во вторую Мировую группу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

Матч, продолжавшийся два часа и 12 минут, завершился со счетом 7:6, 4:6, 1:6 в пользу британки. При этом по ходу первого сета Дияс уступала 0:2 и 2:4, но сумела отыграться.

Таким образом, счет стал 3−1 в пользу сборной Великобритании, которая и завоевала путевку во вторую Мировую группу.

В рейтинге WTA 25-летняя Дияс идет на 107-м месте, а 22-летняя Болтер — на 86-м.

В парном матче Анна Данилина и Галина Воскобоева (Казахстан) сыграют с Хезер Уотсон и Хэрриет Дарт.

Отметим, что женская сборная Казахстана по теннису трижды выходила в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации и все три раза проигрывала: Франции (в 2013 году), Канаде (2017) и Великобритании (2019).

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