Зарина Дияс проиграла второй матч на Кубке Федерации и оставила Казахстан без Мировой группы

Матч, продолжавшийся два часа и 12 минут, завершился со счетом 7:6, 4:6, 1:6 в пользу британки. При этом по ходу первого сета Дияс уступала 0:2 и 2:4, но сумела отыграться.
Таким образом, счет стал 3−1 в пользу сборной Великобритании, которая и завоевала путевку во вторую Мировую группу.
В рейтинге WTA 25-летняя Дияс идет на 107-м месте, а 22-летняя Болтер — на 86-м.
В парном матче Анна Данилина и Галина Воскобоева (Казахстан) сыграют с Хезер Уотсон и Хэрриет Дарт.
Отметим, что женская сборная Казахстана по теннису трижды выходила в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации и все три раза проигрывала: Франции (в 2013 году), Канаде (2017) и Великобритании (2019).