Арина Соболенко: Мы хорошо подготовились к матчу, была тактика, и мы ее придерживались. Сделали все, что могли

«Мы хорошо подготовились к матчу, была тактика, и мы ее придерживались (улыбается). Девчонки в каких-то моментах сыграли удачно, и этого следовало ожидать. Мы сделали все, что могли.

В одиночном матче я ожидала от себя лучшего тенниса, борьбы. Но Эшли сегодня показывала невероятный уровень игры, она в хорошей форме, уверена в себе. Я что могла, то и сделала, можно было, конечно, и лучше, но оно получилось так, как есть.

В паре мы здорово играли, отличный уровень игры, невероятная атмосфера, мы наслаждались борьбой. Конечно, хотелось победить, а кому не хочется выиграть, но сегодня они выиграли, а завтра мы их. Это теннис, мяч круглый.