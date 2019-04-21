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20:54 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Арина Соболенко: Мы хорошо подготовились к матчу, была тактика, и мы ее придерживались. Сделали все, что могли

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о матче против австралиек.

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«Мы хорошо подготовились к матчу, была тактика, и мы ее придерживались (улыбается). Девчонки в каких-то моментах сыграли удачно, и этого следовало ожидать. Мы сделали все, что могли.

В одиночном матче я ожидала от себя лучшего тенниса, борьбы. Но Эшли сегодня показывала невероятный уровень игры, она в хорошей форме, уверена в себе. Я что могла, то и сделала, можно было, конечно, и лучше, но оно получилось так, как есть.

В паре мы здорово играли, отличный уровень игры, невероятная атмосфера, мы наслаждались борьбой. Конечно, хотелось победить, а кому не хочется выиграть, но сегодня они выиграли, а завтра мы их. Это теннис, мяч круглый.

Какое нас ждет будущее? Победное! — сказала Соболенко.

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