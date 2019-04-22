Российская теннисистка Касаткина сохранила 22-е место в рейтинге WTA

В активе 21-летней Касаткиной 2355 очков. Также сохранили свои позиции Мария Шарапова (28-е место, 1706 очков) и Анастасия Павлюченкова (34-е, 1510). Светлана Кузнецова поднялась на две позиции и стала 98-й.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?