Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
21.04
ПСЖ3
Монако1
Хоккей. НХЛ
21.04
Торонто Мэйпл Ливз2
Бостон Брюинз4
Футбол. Зарубежный
21.04
Бетис1
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
19«Локомотив» не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов?
08:45 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина сохранила 22-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 22 апреля. Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В активе 21-летней Касаткиной 2355 очков. Также сохранили свои позиции Мария Шарапова (28-е место, 1706 очков) и Анастасия Павлюченкова (34-е, 1510). Светлана Кузнецова поднялась на две позиции и стала 98-й.

Первая десятка рейтинга не изменилась, продолжает возглавлять рейтинг японка Наоми Осака, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — Петра Квитова из Чехии.

Читайте также
Сегодня день рождения у Марии Шараповой

Рейтинг WTA от 22 апреля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782;.

3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645;.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580;.

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020;.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.

9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…

22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…

28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706…

34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510…

57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013…

69 (69). Евгения Родина (Россия) — 820…

72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796;.

73 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 787;.

74 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 787…

76 (76). Вероника Кудерметова (Россия) — 782…

84 (85). Вера Звонарева (Россия) — 721…

89 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 681…

98 (100). Светлана Кузнецова (Россия) — 621.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Гол Гулиева помог «Спартаку» победить «Енисей» в матче ЧР
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче»
Казакова сравнила показательные номера Медведевой и Загитовой
Мбаппе что намерен остаться в ПСЖ
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии первого раунда КС с «Вегасом»
«Урал» довел безвыигрышную серию «Рубина» до семи матчей
Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с ПСЖ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь