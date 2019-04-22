Российская теннисистка Касаткина сохранила 22-е место в рейтинге WTA

В активе 21-летней Касаткиной 2355 очков. Также сохранили свои позиции Мария Шарапова (28-е место, 1706 очков) и Анастасия Павлюченкова (34-е, 1510). Светлана Кузнецова поднялась на две позиции и стала 98-й.
Первая десятка рейтинга не изменилась, продолжает возглавлять рейтинг японка Наоми Осака, на втором месте румынка Симона Халеп, на третьем — Петра Квитова из Чехии.
Рейтинг WTA от 22 апреля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782;.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645;.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580;.
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020;.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640;.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…
22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706…
34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510…
57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013…
69 (69). Евгения Родина (Россия) — 820…
72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796;.
73 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 787;.
74 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 787…
76 (76). Вероника Кудерметова (Россия) — 782…
84 (85). Вера Звонарева (Россия) — 721…
89 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 681…
98 (100). Светлана Кузнецова (Россия) — 621.
Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?