Российский теннисист Хачанов опустился на 13-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 22 апреля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 12-го на 13-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 22 апреля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 12-го на 13-е место в рейтинге Ассоциации
В активе 22-летнего теннисиста 2730 очков. Даниил Медведев сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2505 очков). 20 апреля россиянин в полуфинальном матче турнира АТР серии «Мастерс-1000» в
Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занимает 89-е место (644).
Первая тройка не изменилась: серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 22 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11160 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8085;.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765;.
6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.
7 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 3690;.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240;.
9 (9).
10 (10). Джон Изнер (США) — 3085…
13 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2730…
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2505…
89 (90). Андрей Рублев (Россия) — 644.