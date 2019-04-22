Российский теннисист Хачанов опустился на 13-е место в рейтинге ATP

В активе 22-летнего теннисиста 2730 очков. Даниил Медведев сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2505 очков). 20 апреля россиянин в полуфинальном матче турнира АТР серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло уступил сербу Душану Лайовичу. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением Медведева на турнирах серии.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?