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08:59 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов опустился на 13-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 22 апреля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 12-го на 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: AP 2019

В активе 22-летнего теннисиста 2730 очков. Даниил Медведев сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2505 очков). 20 апреля россиянин в полуфинальном матче турнира АТР серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло уступил сербу Душану Лайовичу. Выход в полуфинал стал наивысшим достижением Медведева на турнирах серии.

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Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занимает 89-е место (644).

Первая тройка не изменилась: серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 22 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11160 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8085;.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765;.

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.

7 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 3690;.

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240;.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225;.

10 (10). Джон Изнер (США) — 3085…

13 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2730…

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2505…

89 (90). Андрей Рублев (Россия) — 644.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?
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