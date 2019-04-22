Джокович возглавил Чемпионскую гонку АТР, Медведев поднялся на пятое место

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, проигравший Медведеву в четвертьфинале, вышел в лидеры Чемпионской гонки. Победитель турнира итальянец Фабио Фоньини взлетел на 90 мест и теперь располагается на седьмой строчке, проигравший ему в финале Лайович поднялся на 127 строчек и стал 17-м. Россиянин Андрей Рублев опустился на 62-е место.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?