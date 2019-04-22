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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович возглавил Чемпионскую гонку АТР, Медведев поднялся на пятое место

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после того, как дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщается на официальном сайте АТР.

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Источник: AP 2019

Медведев в полуфинале турнира, который завершился на прошлой неделе, уступил сербу Душану Лайовичу.

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович, проигравший Медведеву в четвертьфинале, вышел в лидеры Чемпионской гонки. Победитель турнира итальянец Фабио Фоньини взлетел на 90 мест и теперь располагается на седьмой строчке, проигравший ему в финале Лайович поднялся на 127 строчек и стал 17-м. Россиянин Андрей Рублев опустился на 62-е место.

Чемпионская гонка АТР, версия от 22 апреля:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков,

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965,

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550,

5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255,

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235,

7 (97). Фабио Фоньини (Италия) — 1190,

8 (6). Джон Изнер (США) — 1060,

9 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995,

10 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935…

17 (144). Душан Лайович (Сербия) — 725…

62 (58). Андрей Рублев (Россия) — 341…

69 (62). Карен Хачанов (Россия) — 290.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов ATP всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшего теннисиста с 2010 года и по сей день?
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