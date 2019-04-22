Джокович возглавил Чемпионскую гонку АТР, Медведев поднялся на пятое место
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в Чемпионской гонке Ассоциации
Медведев в полуфинале турнира, который завершился на прошлой неделе, уступил сербу Душану Лайовичу.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович, проигравший Медведеву в четвертьфинале, вышел в лидеры Чемпионской гонки. Победитель турнира итальянец Фабио Фоньини взлетел на 90 мест и теперь располагается на седьмой строчке, проигравший ему в финале Лайович поднялся на 127 строчек и стал 17-м. Россиянин Андрей Рублев опустился на 62-е место.
Чемпионская гонка АТР, версия от 22 апреля:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков,
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965,
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550,
5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255,
6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235,
7 (97). Фабио Фоньини (Италия) — 1190,
8 (6). Джон Изнер (США) — 1060,
9 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995,
10 (9). Роберто
17 (144). Душан Лайович (Сербия) — 725…
62 (58). Андрей Рублев (Россия) — 341…
69 (62). Карен Хачанов (Россия) — 290.