Шарапова опустилась на одну позицию в Чемпионской гонке WTA

На минувшей неделе крупные турниры WTA не проводились из-за матчей Кубка Федерации.
Последним турниром, в котором Шарапова принимала участие, был St. Petersburg Ladies, прошедший в Санкт-Петербурге в январе. С тех пор теннисистка на корт не выходила, из-за травмы плеча она была вынуждена пропустить соревнования в Майами и Индиан-Уэллсе. В апреле СМИ сообщили, что россиянка не вернется на корт как минимум до турнира в Риме, который пройдет в середине мая.
Изменений в топ-10 гонки не произошло.
Чемпионская гонка WTA, версия от 22 апреля:
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735 очков,
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305,
4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855,
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1784,
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,
7 (7). Ангелика Кербер (Германия) — 1455,
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366,
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 1246,
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1176…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 642…
30 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 536…
37 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 443…
41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 418…
48 (48). Вера Звонарева (Россия) — 375…
56 (55). Мария Шарапова (Россия) — 355.