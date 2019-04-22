Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Бернли
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова опустилась на одну позицию в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова опустилась на одну позицию и теперь занимает 56-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

На минувшей неделе крупные турниры WTA не проводились из-за матчей Кубка Федерации.

Читайте также
Российская теннисистка Касаткина сохранила 22-е место в рейтинге WTA

Последним турниром, в котором Шарапова принимала участие, был St. Petersburg Ladies, прошедший в Санкт-Петербурге в январе. С тех пор теннисистка на корт не выходила, из-за травмы плеча она была вынуждена пропустить соревнования в Майами и Индиан-Уэллсе. В апреле СМИ сообщили, что россиянка не вернется на корт как минимум до турнира в Риме, который пройдет в середине мая.

Изменений в топ-10 гонки не произошло.

Чемпионская гонка WTA, версия от 22 апреля:

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735 очков,

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305,

4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855,

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1784,

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,

7 (7). Ангелика Кербер (Германия) — 1455,

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366,

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 1246,

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1176…

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 642…

30 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 536…

37 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 443…

41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 418…

48 (48). Вера Звонарева (Россия) — 375…

56 (55). Мария Шарапова (Россия) — 355.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?
 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола
Проиграла Сотниковой, впала в депрессию: главный кошмар Ким Ю На
Казакова сравнила показательные номера Медведевой и Загитовой
«Асфальтовая болезнь» сорвала бой Емельяненко. Битвы не будет
Бензема — автор уникального достижения, не покорявшегося 117 лет
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии первого раунда КС с «Вегасом»
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь