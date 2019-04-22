Шарапова опустилась на одну позицию в Чемпионской гонке WTA

Последним турниром, в котором Шарапова принимала участие, был St. Petersburg Ladies, прошедший в Санкт-Петербурге в январе. С тех пор теннисистка на корт не выходила, из-за травмы плеча она была вынуждена пропустить соревнования в Майами и Индиан-Уэллсе. В апреле СМИ сообщили, что россиянка не вернется на корт как минимум до турнира в Риме, который пройдет в середине мая.

Подходит к концу очередное десятилетие, пора подводить его итоги для мирового тенниса. На вершине рейтингов WTA всегда жесткая конкуренция, но кто на ваш взгляд заслужил титул сильнейшей теннисистки с 2010 года и по сей день?