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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник в решающем матче квалификации россиянка победила итальянку Мартину Ди Джузеппе — 6:4, 6:1. На корте теннисистки провели 1 час 11 минут.

Соперница Кудерметовой по первому кругу станет известна позднее.

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