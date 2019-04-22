Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле

Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.