Виктория Азаренко сыграет с Гарбинье Мугурусой на теннисном турнире в Штутгарте

Источник: РИА "Новости"

Бывший лидер мирового рейтинга белоруска Виктория Азаренко, занимающая сейчас 61-е место, в поединке 1/16 финала сыграет с еще одной экс-первой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, у которой 19-я позиция в рейтинге WTA.

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Ранее они встречались между собой всего дважды и обменялись победами — в 2016 году в американском Майами сильнее была Виктория Азаренко, а совсем недавно, в начале апреля в мексиканском Монтеррее выиграла Гарбинье Мугуруса. Победитель их нынешнего матча сыграет в 1/8 финала с чешкой Каролиной Плишковой, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.

На старте соревнований в парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с грузинско-российским тандемом Оксана Калашникова / Анна Блинкова. Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.